Катар подписал с американской фирмой контракт на поставки СПГ в Германию
Германия получит сжиженный природный газ из Катара
Доха,
29 ноября 2022, 12:34 — REGNUM Катар подписал долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа (СПГ) в Германию, сообщает Qatar News Agency.
СПГ-танкер
Иван Шилов (с) ИА REGNUM
Компания Qatar Energy подписала контракт сроком на 15 лет с американской фирмой ConocoPhillips на поставки сжиженного природного газа в Германию, начиная с 2026 года. Согласно контракту, Германия получит около двух млн тонн газа.
Как сообщало ИА REGNUM, в новом 2023 году жители Германии будут ощутимо больше платить за электроэнергию. Повышение стоимости электричества ожидается резким и массовым.
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История вопроса
Осенью 2021 года цены на газ в Европе быстро росли, превысив отметку в 1000 долларов за 1000 кубометров. В числе основных причин - низкий уровень заполненности хранилищ и снижение объема поставок американского СПГ. При этом часть политиков в ЕС продолжают критиковать Россию - с одной стороны, за строительство “Северного потока - 2”, с другой - за якобы имевший место отказ увеличить объем поставок. Рост цен на газ в странах Европы привел к существенного удорожанию электроэнергии для потребителей и разорению ряда компаний - поставщиков. Российские власти не раз указывали, что страны Европы сами виноваты в сложившейся ситуации - к росту цен, в том числе, привел развал системы долгосрочных контрактов на поставки российского газа, совершенный по инициативе евробюрократов. Энергетический кризис усугубился на фоне санкций в связи со специальной военной операцией России в Донбассе и на территории бывш. УССР. В 2022 году стоимость 1000 кубометров газа несколько раз превышала отметку в 2000 долларов.