Песков назвал условия для начала переговоров Москвы с Киевом
Для начала переговоров России и Украины не хватает только воли Киева — Песков
Москва,
29 ноября 2022, 12:37 — REGNUM Переговоры Москвы и Киева могут начаться только после того, как украинская сторона будет готова их вести. Об этом 29 ноября заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Дмитрий Песков
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Это должна быть политическая воля, готовность обсуждать те требования России, которые хорошо известны», — сказал официальный представитель Кремля.
Он добавил, что пока украинская сторона отрицает саму возможность переговоров. Спецоперация по денацификации Украины продолжается.
История вопроса
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Киевский режим при поддержке западной «империи лжи» создает для России огромную опасность, России не оставили выбора, и иным, кроме военной операции, способом защитить себя от действий националистической хунты невозможно, сказал президент. Цель операции — защита людей, которые восемь лет подвергаются издевательствам и геноциду со стороны киевского режима, отметил Путин. «Будем стремиться к демилитаризации и денацификации» территорий Украины, сказал президент. Он также призвал солдат ВСУ сложить оружие и заявил, что если какие-либо внешние силы попробуют вмешаться в ситуацию, ответ России будет незамедлительным. Напомним, ранее главы ДНР и ЛНР попросили Владимира Путина помочь в отражении агрессии киевского режима во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.