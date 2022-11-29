Москва, , 12:34 — REGNUM Встречаться с Алексеем Кудриным, подавшим заявление об уходе с должности главы Счётной палаты, президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует, сообщил 29 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Алексей Кудрин Дарья Антонова © ИА REGNUM

По словам Пескова, у Кудрина «была возможность передать своё обращение, прошение об отставке главе государства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября стало известно, что Кудрин покинет пост главы Счётной палаты до конца года.

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