Москва, 29 ноября, 2022, 12:34 — ИА Регнум. Встречаться с Алексеем Кудриным, подавшим заявление об уходе с должности главы Счётной палаты, президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует, сообщил 29 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Кудрин

По словам Пескова, у Кудрина «была возможность передать своё обращение, прошение об отставке главе государства».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 ноября стало известно, что Кудрин покинет пост главы Счётной палаты до конца года.

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