Москва, 29 ноября 2022, 12:26 — REGNUM Посланий президенту Франции Эммануэлю Макрону не передавал с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым президент России Владимир Путин. Об этом 29 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Нет», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.
При этом накануне Токаев прибыл со своим первым зарубежным визитом после переизбрания в Москву, где провёл переговоры с Путины и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.
Отметим, полсе визита в Россию президент Казахстана отправился в Париж для проведения переговоров с французским президентом Макроном.