Москва, 29 ноября, 2022, 12:26 — ИА Регнум. Посланий президенту Франции Эммануэлю Макрону не передавал с казахским лидером Касым-Жомартом Токаевым президент России Владимир Путин. Об этом 29 ноября заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет», — сказал представитель Кремля в ответ на соответствующий вопрос.

При этом накануне Токаев прибыл со своим первым зарубежным визитом после переизбрания в Москву, где провёл переговоры с Путиным и председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Отметим, после визита в Россию президент Казахстана отправился в Париж для проведения переговоров с французским президентом Макроном.