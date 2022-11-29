Санкт-Петербург, 29 ноября, 2022, 12:41 — ИА Регнум. Имеющие иностранное гражданство топ-менеджеры крупнейших отелей Петербурга покидают свои должности и уезжают из России. Это стало следствием ухода с российского рынка международных гостиничных компаний.

Дарья Драй ИА REGNUM Отель Four Seasons в Санкт-Петербурге

Как сообщает 29 ноября «Коммерсантъ-СПб», свои должности уже покинули управляющие отелей Four Seasons Lion Palace, «Гранд отель Мойка, 22», Radisson Royal и Park Inn Nevsky. При этом несколько иностранных менеджеров продолжают работать в гостиничной отрасли Петербурга.

Как объяснил источник издания в отельной отрасли, с уходом международных гостиничных сетей, таких как Marriott, InterContinental Hotels Group, Kempinski, необходимость в должности генерального менеджера, который отвечал за коммуникацию с управляющей компанией, отпала. Именно эти должности, как правило, и занимали иностранные специалисты. Кроме того, в условиях кризиса отрасли владельцы отельного бизнеса хотят сэкономить на зарплатах, которые у иностранных топ-менеджеров выше, чем у российских.

В оценках последствий ухода иностранцев с руководящих должностей специалисты отрасли расходятся. Часть наблюдателе опасается снижения уровня сервиса в отелях, другие же не видят подобных перспектив, отмечая, что многие местные управляющие имеют опыт работы за рубежом, при этом лучше понимая потребности российских клиентов.

Как сообщало ИА REGNUM, Федеральное агентство по туризму поддержало создание и реконструкцию 1677 номеров в гостиницах Санкт-Петербурга.

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