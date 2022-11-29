Москва, 29 ноября, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Совершенствование инструментов национальной системы квалификаций имеет исключительно важное значение для формирования конкурентоспособного кадрового ресурса, повышения производительности труда в России. На это 29 ноября в приветствии участникам VIII всероссийского форума «Национальная система квалификаций России» указал президент России Владимир Путин.

Kremlin.ru Владимир Путин

«Отрадно, что работа по внедрению в стране национальной системы квалификаций сохраняет высокие темпы», ― подчеркнул глава государства в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Российский лидер напомнил, что на сегодня в стране утверждены почти 1,5 тысячи профессиональных стандартов, на основе которых обновляются программы высшего и среднего образования. Кроме того, в российских регионах сформировано 1600 центров оценки квалификаций, и на их площадках более 145 тысяч соискателей уже успешно сдали экзамен, в том числе в цифровом формате.

Президент выразил уверенность в успешном проведении форума, пожелав участникам всего самого доброго.

Напомним, VIII всероссийский форум «Национальная система квалификаций России» проходит в рамках форума-выставки «Российский промышленник».