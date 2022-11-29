Генсек НАТО рассказал, что Китай пытается контролировать критическую инфраструктуру Европы

Бухарест, , 12:22 — REGNUM Китай пытается усилить своё присутствие на европейском континенте. Об этом заявил 29 ноября в Бухаресте генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Китай подходит к нам всё ближе», — приводит его слова ТАСС.

Столтенберг сообщил, что Пекин стремится увеличить своё присутствие в Европе в том числе через попытки установить контроль над её критической инфраструктурой.

Напомним, в Бухаресте с 28 ноября проходит трёхдневный марафон мероприятий, связанных с заседанием глав МИД стран НАТО. В столицу Румынии прибыл ряд высокопоставленных чиновников из западных стран, включая генсека НАТО Йенса Столтенберга и главу Госдепа США Энтони Блинкена.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее издание Politico опубликовало статью о том, что ряд членов НАТО не поддерживает линию альянса в отношении Пекина. Если США хотят с помощью НАТО сдерживать Китай, то ряд входящих в альянс стран настроен на сотрудничество с ним, пишет издание.