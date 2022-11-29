Пекин, 29 ноября, 2022, 12:21 — ИА Регнум. За более тесное энергетическое сотрудничество между Россией и Китаем выступил заместитель премьера Госсовета КНР Хань Чжэн на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

«В настоящий момент в международной энергетической системе происходят кардинальные перемены. Стабильности производственных цепочек и цепочек поставок угрожают множество рисков и вызовов. Мы должны полностью реализовать преимущества, взаимодополняемость, создать более тесное сотрудничество в энергетической области», — заявил Хань Чжэн на важной институциональной платформе практического сотрудничества между Россией и Китаем в сфере энергетики.

По словам зампремьера Госсовета КНР, Китай и Россия играют ключевую роль в обеспечении безопасности и экологического развития энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин призвал обратить внимание на положительное поступательное развитие российско-китайских отношений.

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