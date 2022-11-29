IRNA: Военнослужащие КСИР Ирана задержали в Бендер-Ленге мужчину, обвиняемого в шпионаже

Тегеран, , 12:19 — REGNUM Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) задержали на юге страны мужчину, подозреваемого в шпионаже в пользу одного из арабских государств Персидского залива. Об этом 29 ноября сообщает информационное агентство IRNA.

Иран

По информации источника, подозреваемый задержан Бендер-Ленге (провинция Хормозган) на Юге Ирана. Фигуранта обвиняют в подготовке диверсии в интересах имеющего тесные связи с Западом арабского государства.

16 ноября информационное агентство Fars информировало, что сотрудники КСИР задержали в Кермане (город на юго-востоке Ирана) подозреваемого в шпионаже в пользу Ирана.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что массовые беспорядке в Иране привели к гибели более 300 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Протесты в Иране привели к гибели 300 человек