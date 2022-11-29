Киев, 29 ноября, 2022, 12:25 — ИА Регнум. Украинская газотранспортная система в течение 29 ноября будет осуществлять реверс российского газа из Молдавии. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные пресс-службой компании «Оператор ГТС Украины».

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Согласно опубликованным данным, из суточного объёма 6,1 млн кубометров голубого топлива, которое планируется поставить Молдавии, 3,9 млн кубометров передадут Украине. Накануне подобной информации не было.

Официальных данных от молдавской стороны по этому поводу не поступало.

Напомним, на прошлой неделе в Газпроме сообщили, что часть газа, направляемая в Молдавию и Приднестровье через украинскую ГТС, остаётся на Украине. В российской компании пригрозили сократить поставки на этот объём. В Молдавии заявили, что таким образом складируют излишки топлива. 28 ноября молдавская сторона перечислила Газпрому деньги за «осевший» газ. Российская сторона продолжила поставки, но предупредила, что при дальнейших нарушениях может быть сокращение поставок или полная их остановка.