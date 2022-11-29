В интернете появились кадры возвращения 23 военных ЛНР из плена киевского режима

Луганск, , 12:17 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлено возвращения 23 военных Луганской Народной Республики (ЛНР) из плена киевского террористического режима, опубликовал 29 ноября телеканал «Рен ТВ».

Флаг ЛНР Цуканов М.В

На выложенных в интернет кадрах видно, как автобус с освобождёнными из украинского плена бойцами ЛНР встречают родные и близкие военных, включая детей, которые радуются их возвращению домой.

Также уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова рассказала, из плена режима Киева пока не получилось не удалось вернуть отца одного из освобождённых в этот раз военных ЛНР из-за отказа украинской стороны. При этом она добавила, что власти республики приложат все усилия для воссоединения семьи.

«Один из военнослужащих в настоящий момент едет для оказания срочной медицинской помощи: он получил пулевое ранение, и пуля так и осталась в его теле. Она не была извлечена украинскими медиками несмотря на то, что они знали, что таковая имеется», — сказала она.

При этом омбудсмен ЛНР указала, что многие из освобождённых из плена Киева военных сообщили о переломанных ребрах и конечностях, также почти у половины из них есть осколочные ранения.

«Угнетает отношение украинской стороны к положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Пытки и истязания в отношении наших военнослужащих, которые находятся в плену на территории Украины, не просто нарушение конвенции, а уголовно наказуемое деяние. Вся собранная нами информация о применении незаконных средств и методов ведения войны будет направлена в компетентные органы и международные организации», — добавила Сердюкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации военнослужащие Вооружённых сил РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) достаточно мотивированы.