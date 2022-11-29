Луганск, 29 ноября 2022, 12:17 — REGNUM Видеозапись, на которой запечатлено возвращения 23 военных Луганской Народной Республики (ЛНР) из плена киевского террористического режима, опубликовал 29 ноября телеканал «Рен ТВ».

Флаг ЛНР
Флаг ЛНР
Цуканов М.В

На выложенных в интернет кадрах видно, как автобус с освобождёнными из украинского плена бойцами ЛНР встречают родные и близкие военных, включая детей, которые радуются их возвращению домой.

Также уполномоченный по правам человека в регионе Виктория Сердюкова рассказала, из плена режима Киева пока не получилось не удалось вернуть отца одного из освобождённых в этот раз военных ЛНР из-за отказа украинской стороны. При этом она добавила, что власти республики приложат все усилия для воссоединения семьи.

«Один из военнослужащих в настоящий момент едет для оказания срочной медицинской помощи: он получил пулевое ранение, и пуля так и осталась в его теле. Она не была извлечена украинскими медиками несмотря на то, что они знали, что таковая имеется», — сказала она.

При этом омбудсмен ЛНР указала, что многие из освобождённых из плена Киева военных сообщили о переломанных ребрах и конечностях, также почти у половины из них есть осколочные ранения.

«Угнетает отношение украинской стороны к положениям Женевской конвенции об обращении с военнопленными. Пытки и истязания в отношении наших военнослужащих, которые находятся в плену на территории Украины, не просто нарушение конвенции, а уголовно наказуемое деяние. Вся собранная нами информация о применении незаконных средств и методов ведения войны будет направлена в компетентные органы и международные организации», — добавила Сердюкова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что призванные на военную службу в рамках частичной мобилизации военнослужащие Вооружённых сил РФ в зоне проведения специальной военной операции (СВО) достаточно мотивированы.