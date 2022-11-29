Россия и Китай готовятся внедрить системы расчётов без использования SWIFT
Новак заявил, что ЦБ России и Банк Китая разрабатывают системы расчётов без использования SWIFT
Москва,
29 ноября 2022, 12:23 — REGNUM Без платёжной системы SWIFT в конечном итоге планируют осуществлять расчёты Россия и Китай, заявил 29 ноября на IV Российско-китайском энергетическом форуме российский вице-премьер Александр Новак.
Александр Новак
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Сейчас уже идёт переход расчётов, касающихся контрактов на поставки российского газа в Китай, на нацвалюты. Переходят на такие расчёты, то есть минуя SWIFT, расчёты за нефть, нефтепродукты, уголь.
«В этой связи Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае, китайских –
в России, создания системы расчётов без использования SWIFT».
Александр Новак
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История вопроса
Хотя Россия и Китай до сих пор не имеют соглашения о стратегическом партнёрстве, их сотрудничество во всех областях, от военной до культурной, испытало в последние годы резкий подъём. В 2018 году товарооборот между двумя странами достиг рекордного объёма – 107 млрд долларов.
В то же время, у ряда экспертов вызывает опасение возможный захват Китаем российских природных ресурсов: скупка лесов из Сибири, Урала и Дальнего Востока; застройка и загрязнение озера Байкал. Хотя на государственном уровне китайцы поддерживают с Россией хорошие отношения, их коммерческие банки по факту поддерживают антироссийские санкции.
Однако в целом правительства обеих стран пока что нацелены на ускоренное сближение.