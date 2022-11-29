Россия и Китай готовятся внедрить системы расчётов без использования SWIFT
Новак заявил, что ЦБ России и Банк Китая разрабатывают системы расчётов без использования SWIFT
Москва, 29 ноября, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Без платёжной системы SWIFT в конечном итоге планируют осуществлять расчёты Россия и Китай, заявил 29 ноября на IV Российско-китайском энергетическом форуме российский вице-премьер Александр Новак.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Александр Новак
Сейчас уже идёт переход расчётов, касающихся контрактов на поставки российского газа в Китай, на нацвалюты. Переходят на такие расчёты, то есть минуя SWIFT, расчёты за нефть, нефтепродукты, уголь.
«В этой связи Центробанк России и Банк Китая работают над возможностью открытия счетов российских компаний в Китае, китайских — в России, создания системы расчётов без использования SWIFT».