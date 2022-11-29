Лидер СРЗП Миронов пожелал Кудрину успехов в развитии частных инициатив

Москва, , 12:13 — REGNUM В Госдуме Алексею Кудрину желают успехов на новой работе и отмечают его профессионализм, передает корреспондент ИА REGNUM 29 ноября.

Госдума

«Мы знаем Алексея Леонидовича как безусловного профессионала своего дела. На посту председателя Счетной Палаты РФ он часто посещал Госдуму. Мы решали с ним многие вопросы. Он проявил себя как опытный политик и грамотный экономист. Хочу отметить, что на встречах с нашей фракцией Алексей Кудрин показал глубочайшее знание всех бюджетных процессов», — заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов.

Он также обратил внимание на активную гражданскую позицию Кудрина.

«Надеюсь, что именно с ней он и будет решать новые задачи. А задач в это непростое для страны время много. По словам Алексея Кудрина, он хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием частных инициатив. Важная задача. Хочется пожелать ему успехов», — отметил парламентарий.

Миронов убежден, что его многолетний опыт на разных постах поможет Кудрину в развитии этого важного для страны направления.

В Совет Федерации поступило представление президента России об освобождении Алексея Кудрина с поста главы Счётной палаты. Верхняя палата парламента готова обсудит представление на заседании 30 ноября. Профильный комитет Совфеда рекомендовал представление поддержать.

Ранее сообщалось, что Кудрин до конца 2022 года покинет должность главы Счетной палаты и перейдёт на работу в компанию «Яндекс».

Сам Кудрин в телеграм-канале объявил о своей отставке.

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