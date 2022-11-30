Москва, 30 ноября, 2022, 15:10 — ИА Регнум. В рамках всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл нацпроекта «Экология», третий сезон которой прошел с 15 сентября по 15 ноября 2022 года, студенты и преподаватели 146 вузов, колледжей и техникумов собрали 127 046 кг макулатуры.

Wutsje Макулатура

Первое место среди 62 вузов, подавших заявки на участие в соревновании в этом году, занял Иркутский национальный исследовательский технический университет с результатом 9342 кг макулатуры. На втором месте — Санкт-Петербургский государственный университет: студенты и преподаватели собрали 9052 кг бумаги и картона. Третье место занял волонтерский центр «Волонтеры Урала» Уральского федерального университета — его активисты сдали 5 670 кг вторсырья.

Самым результативным среди колледжей и техникумов стал Советский техникум-интернат г. Советска Калининградской области — его воспитанники и преподаватели собрали и сдали на переработку 2116 кг вторсырья. Второе место занял «Петровский колледж» г. Санкт-Петербурга с результатом 1680 кг макулатуры. Замыкает тройку лидеров среди ссузов Артемовский колледж сервиса и дизайна г. Артема Приморского края: его студенты и преподаватели собрали 1500 кг бумаги и картона.

В рамках БумБатла студенты участвовали не только в сборе макулатуры, но и в экопросветительских мероприятиях. В частности, «Молодежка ОНФ» провела целый ряд активностей в 55 регионах России: экоуроки и эколекции, экскурсии на предприятия «Лиги переработчиков макулатуры» и мусоросортировочные комплексы. Также активисты «Молодежки» разработали для БумБатла специальный экоквиз.

«Проект имеет настоящую экопросветительскую направленность. Он органично совмещает теорию и практику экологического образования, помогает воспитать ответственное отношение к себе и окружающему пространству. Современные студенты с удовольствием используют товары из переработанного сырья, меняют свои потребительские привычки, принимают участие в субботниках. Экологическое просвещение — важный этап воспитательной работы, который обеспечит здоровье людей и сохранение природы», — отметил заместитель министра науки и образования РФ Григорий Гуров.

«С каждым годом мы наблюдаем всё более активное участие студентов и преподавателей в БумБатле — например, количество заявок от вузов и ссузов выросло почти в два раза, по сравнению с прошлым сезоном акции. В самостоятельную номинацию в этом году выделены средние специальные учебные заведения, так как в прошлом сезоне поступило очень много заявок от техникумов и училищ, и нам хотелось отдельно отметить их вовлеченность и результаты», — сообщила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В ходе третьего сезона БумБатла более 2,1 млн человек сдали более 63,3 тыс. тонн макулатуры. Таким образом участники акции за два месяца спасли от вырубки около 1,2 млн деревьев или 12 000 га леса, сэкономили более 1,26 млн тонн воды, сберегли более 63,3 млн кВт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу более 104 тыс. тонн углекислого газа. Всего за три года проведения БумБатла более 3,3 млн человек собрали свыше 66,4 тыс. тонн макулатуры, им удалось сберечь около 1,26 тыс. деревьев.

Напомним, акция #Бумбатл проходит по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. #БумБатл реализуется в поддержку национального проекта «Экология». Партнерами проекта выступают Ассоциация «Чистая страна», ППК «Российский экологический оператор», «Молодежка ОНФ», «Лига переработчиков макулатуры», сервис Ubirator, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

Акцию поддерживает бизнес-сообщество. В 2022 году в корпоративном сборе макулатуры приняли участие такие компании как Росатом, Сбербанк, Почта России, ПСБ, ЕвроХим, СУЭК, Металлоинвест, X5 Group, VK и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря национальному проекту «Экология», в России внедряется двухпоточная система раздельного сбора отходов. Во дворах граждан России появится всего один дополнительный контейнер, в который можно положить все вторичное сырье — главное, чтобы оно было сухим и чистым. Кстати, уже 53% жителей России разделяют мусор дома (Данные ВЦИОМ, «Отношение населения к реализации национального проекта «Экология», июнь 2022).