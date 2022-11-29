Анкара, 29 ноября, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Из портов Украины в рамках реализации «зерновой сделки» уже вывезено более 12 млн тонн сельскохозяйственной продукции. Об этом 29 ноября сообщили в минобороны Турции.

Иван Шилов ИА REGNUM Пшеница

В ведомстве уточнили, что по состоянию на 28 ноября из портов Украины вышло 501 судно.

«Объём вывезенных по зерновому коридору пшеницы, кукурузы, ячменя и другой сельхозпродукции превысил 12 млн тонн», ― указали в министерстве.

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В минобороны также добавили, что к местам назначения уже прибыли свыше 200 судов, гружённых зерновыми.

Как сообщало ИА REGNUM, заключённая в июле 2022 года Россией, Турцией, киевским режимом и ООН сделка по вывозу зерна из контролируемых киевским режимом черноморских портов 17 ноября была автоматически продлена на 120 дней. Днём ранее в МИД РФ заявили, что у Москвы нет возражений по поводу пролонгации сделки.

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Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад используют вывезенное с территории Украины продовольствие для удовлетворения своего внутреннего спроса, а беднейшие страны получили лишь незначительный объём зерна.