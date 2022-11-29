Россия и Китай запланировали совместную работу в сфере энергетики
Новак заявил о планах России работать с Китаем по оборудованию для энергетики
Москва,
29 ноября 2022, 12:06 — REGNUM Разработку и производство оборудования для энергетики Россия намерена вести в том числе вместе с Китаем, заявил 29 ноября на IV Российско-китайском энергетическом форуме российский вице-премьер Александр Новак.
Александр Новак
Kremlin.ru
Отметив, что Китай — это сегодня один из главных производителей оборудования в нефтегазовой сфере, российский чиновник сказал, что Москва уже сейчас плотно работает с Пекином «по поставкам нефтегазового оборудования для проектов» в РФ.
«Планируем совместно развивать разработку и производство оборудования, которое может использоваться как в Китае, так и в России».
Александр Новак
Читайте ранее в этом сюжете:
Си Цзиньпин назвал энергетику фундаментом сотрудничества России и Китая
История вопроса
Хотя Россия и Китай до сих пор не имеют соглашения о стратегическом партнёрстве, их сотрудничество во всех областях, от военной до культурной, испытало в последние годы резкий подъём. В 2018 году товарооборот между двумя странами достиг рекордного объёма – 107 млрд долларов.
В то же время, у ряда экспертов вызывает опасение возможный захват Китаем российских природных ресурсов: скупка лесов из Сибири, Урала и Дальнего Востока; застройка и загрязнение озера Байкал. Хотя на государственном уровне китайцы поддерживают с Россией хорошие отношения, их коммерческие банки по факту поддерживают антироссийские санкции.
Однако в целом правительства обеих стран пока что нацелены на ускоренное сближение.