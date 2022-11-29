Новак заявил о планах России работать с Китаем по оборудованию для энергетики

Москва, , 12:06 — REGNUM Разработку и производство оборудования для энергетики Россия намерена вести в том числе вместе с Китаем, заявил 29 ноября на IV Российско-китайском энергетическом форуме российский вице-премьер Александр Новак.

Александр Новак Kremlin.ru

Отметив, что Китай — это сегодня один из главных производителей оборудования в нефтегазовой сфере, российский чиновник сказал, что Москва уже сейчас плотно работает с Пекином «по поставкам нефтегазового оборудования для проектов» в РФ.

Александр Новак «Планируем совместно развивать разработку и производство оборудования, которое может использоваться как в Китае, так и в России».

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