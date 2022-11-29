Москва, 29 ноября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Разработку и производство оборудования для энергетики Россия намерена вести в том числе вместе с Китаем, заявил 29 ноября на IV Российско-китайском энергетическом форуме российский вице-премьер Александр Новак.

Kremlin.ru Александр Новак

Отметив, что Китай — это сегодня один из главных производителей оборудования в нефтегазовой сфере, российский чиновник сказал, что Москва уже сейчас плотно работает с Пекином «по поставкам нефтегазового оборудования для проектов» в РФ.