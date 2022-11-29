Россия и Китай запланировали совместную работу в сфере энергетики
Новак заявил о планах России работать с Китаем по оборудованию для энергетики
Москва, 29 ноября, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Разработку и производство оборудования для энергетики Россия намерена вести в том числе вместе с Китаем, заявил 29 ноября на IV Российско-китайском энергетическом форуме российский вице-премьер Александр Новак.
Kremlin.ru
Александр Новак
Отметив, что Китай — это сегодня один из главных производителей оборудования в нефтегазовой сфере, российский чиновник сказал, что Москва уже сейчас плотно работает с Пекином «по поставкам нефтегазового оборудования для проектов» в РФ.
«Планируем совместно развивать разработку и производство оборудования, которое может использоваться как в Китае, так и в России».