СНБ: Майор ВС Армении предстал перед судом по делу о госизмене

Ереван, , 12:00 — REGNUM Ереванский суд постановил заключить под стражу офицера ВС Армении, обвиняемого в государственно измене. Об этом 29 ноября сообщает Служба национальной безопасности (СНБ) республики.

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«В результате масштабных оперативно-разыскных мероприятий, подготовленных и проведенных сотрудниками Управления военной контрразведки СГБ Республики Армения, установлено, что гражданин Республики Армения, майор <…> воинской части Министерства обороны, оказался в поле зрения иностранных спецслужб в июле 2021 года, был ими завербован и подписал с ними соглашение о сотрудничестве», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СНБ.

Также СНБ отмечает, что фигурант, приняв предложение сотрудничества иностранных спецслужб, «обязался собирать и передавать иностранным спецслужбам сведения в ущерб суверенитету и безопасности республики».

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