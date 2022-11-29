США отправили Рабочей партии Курдистана конвой с оружием и боеприпасами
Рабочая партия Курдистана получила от США крупную поставку оружия и боеприпасов
Вашингтон,
29 ноября 2022, 12:00 — REGNUM Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана получила от Соединенных Штатов оружие и боеприпасы, сообщает 29 ноября газета Yeni Şafak.
Флаг США
Иван Шилов © ИА REGNUM
США направили Курдистану 120 автомобилей с бронетехникой, оружием, боеприпасами и материально-техническими средствами. Сообщается, что конвой прошел через пограничный пункт Аль-Валид на сирийско-иракской границе и направился на базу Таль-Байдар к югу от Хасеке.
Конвой, по данным издания, стал одним из самых крупных, когда-либо прибывавших в регион.
Напомним, с 20 ноября Турция проводит на севере Сирии воздушную операцию против запрещенной в стране »Рабочей партии Курдистана».
История вопроса
США одно из трех государств в мире с самой сильной армией и военной мощью. Соседями по рейтингу по-прежнему остаются Россия и Китай. В рейтинге военной мощи Global Firepower США занимают первое место.
В 2019 году расходы на армию США составляли более $700 млрд. Численность солдат и офицеров в действующей армии — порядка 1,38 млн человек. Рейтинг Global Firepower за 2018 год приводит следующие данные: военный бюджет — 647 млрд долларов общая численность вооруженных сил — 2,08 млн человек; авиация — 13,3 тысячи единиц; боевые танки — 5,8 тысячи единиц, боевые средства военно-морских сил — 415 единиц (20 авианосцев).