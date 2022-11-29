Рабочая партия Курдистана получила от США крупную поставку оружия и боеприпасов

Вашингтон, , 12:00 — REGNUM Запрещенная в Турции Рабочая партия Курдистана получила от Соединенных Штатов оружие и боеприпасы, сообщает 29 ноября газета Yeni Şafak.

Флаг США Иван Шилов © ИА REGNUM

США направили Курдистану 120 автомобилей с бронетехникой, оружием, боеприпасами и материально-техническими средствами. Сообщается, что конвой прошел через пограничный пункт Аль-Валид на сирийско-иракской границе и направился на базу Таль-Байдар к югу от Хасеке.

Конвой, по данным издания, стал одним из самых крупных, когда-либо прибывавших в регион.

Напомним, с 20 ноября Турция проводит на севере Сирии воздушную операцию против запрещенной в стране »Рабочей партии Курдистана».