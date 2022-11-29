Москва, 29 ноября, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Ученики и преподаватели 1209 школ и детских садов сдали более 1245 тонн макулатуры в рамках всероссийской акции по сбору макулатуры #БумБатл нацпроекта «Экология», третий сезон которой прошел с 15 сентября по 15 ноября 2022 года. В 2022 году впервые в рамках БумБатла прошли экоуроки на базе экостанций, которые открываются по всей стране в рамках национального проекта «Образование».

Валерия Адамова Барнаульцы сдают макулатуру

Первое место среди школ уже третий раз подряд занял липецкий экологический лицей №66 — ребята сдали 13 760 кг макулатуры. На втором месте с незначительным отставанием — Борисовская средняя общеобразовательная школа Белгородской области: ее ученики и преподаватели сдали 13 746 кг. На третьем месте — Снежская гимназия Брянской области с результатом 12 275 кг. Видеообращение к школам-победителям запишут популярные мультгерои «Фиксики».

Также в топ-10 школ вошли средняя школа №1 города Ялуторовска Тюменской области (11 781 кг), Образовательный центр «Протон» в Москве (10 490 кг), средняя школа №77 г. Пензы (9500 кг), Ровеньская средняя школа Белгородской области (9000 кг), Федоровская средняя школа №1 Ханты-Мансийского автономного округа (8904 кг), средняя школа №1 им. Октябрьской революции г. Севска Брянской области (8100 кг), лицей №1 Южно-Сахалинска (8057 кг).

В пяти субъектах педагоги экостанций организовали интерактивные площадки: знакомились с технологиями изготовления бумаги в разные исторические периоды и процессом производства бумаги из древесины и макулатуры в наши дни, определяли этапы переработки макулатуры и пробовали ее сортировать, делали поделки из газет и картона.

«Мы рады видеть, что подрастающее поколение всё активнее включается в такие экологические акции, как БумБатл. Главная цель таких экомероприятий — воспитание бережного отношения к природе и формирование стремления к осознанному потреблению, в том числе через участие в раздельном сборе отходов, часть которых можно использовать как вторсырье.

Экостанции — инновационная образовательная экосреда для школьников, и одна из целей их работы — экопросвещение. Разработка экоурока специалистами Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей в поддержку проведения БумБатла стала закономерным шагом развития всероссийской акции. Мы считаем эту практику успешной и планируем обсудить с оргкомитетом БумБатла проведение экоуроков в большем количестве регионов — в перспективе в акции может быть задействовано до 60 экостанций», — отметил директор «Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей» Минпросвещения РФ Игорь Козин.

Активное участие в БумБатле приняло «Российское движение школьников». Ребята побывали с экскурсиями на предприятиях «Лиги переработчиков макулатуры» в разных регионах и в Музее рециклинга и экологичного образа жизни «Сборка» в Москве, а также запустили собственный креативный конкурс в соцсетях в поддержку БумБатла.

«Три года назад #БумБатл начинался как соревнование школьников, и по-прежнему учащиеся — самые активные участники акции: 70% из более чем 1700 заявок в третьем сезоне БумБатла поступило от школ и дошкольных учреждений, более миллиона килограммов макулатуры — вклад школьников и дошколят. В этом году борьба за лидерство в номинации «Школы и детские сады» была невероятно упорной: судьбу первого места решили всего 14 килограммов. Поздравляю победителей и всех участников и верю, что экопривычки будут частью жизни ребят и после завершения БумБатла», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.

В ходе третьего сезона БумБатла более 2,1 млн человек сдали более 63,3 тыс. тонн макулатуры. Таким образом участники акции за два месяца спасли от вырубки около 1,2 млн деревьев, или 12 000 га леса, сэкономили более 1,26 млн тонн воды, сберегли более 63,3 млн кВт электроэнергии, предотвратили выброс в атмосферу более 104 тыс. тонн углекислого газа. Всего за три года проведения БумБатла более 3,3 млн человек собрали свыше 66,4 тыс. тонн макулатуры, им удалось сберечь около 1,26 тыс. деревьев.

Напомним, акция #Бумбатл проходит по инициативе АНО «Национальные приоритеты» при поддержке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ. #БумБатл реализуется в поддержку национального проекта «Экология». Партнерами проекта выступают Ассоциация «Чистая страна», ППК «Российский экологический оператор», «Молодежка ОНФ», «Лига переработчиков макулатуры», сервис Ubirator, Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение школьников».

Акцию поддерживает бизнес-сообщество. В 2022 году в корпоративном сборе макулатуры приняли участие такие компании, как Росатом, Сбербанк, Почта России, ПСБ, ЕвроХим, СУЭК, Металлоинвест, X5 Group, VK и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, благодаря нацпроекту «Экология» происходит преобразование всей системы обращения с отходами в стране. До 2030 года будет обеспечена 100%-ная сортировка мусора, а объем отходов, направляемых на полигоны, снизится в два раза.

На переработку должно будет отправляться более трети твердых бытовых отходов (ТБО). По всей стране появятся специальные комплексы, где из ТБО будут производить ценное сырье, их мощность составит более 37,1 млн тонн ежегодно. Некоторые виды сырья можно перерабатывать до семи раз.