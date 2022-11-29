Москва, 29 ноября, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В составной части школьного урока значительное время должно отводиться видеоматериалам, и соответствующая работа по внедрению таких материалов в уроки уже ведётся. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, на Международной конференции по кинопедагогике в Московском педагогическом госуниверситете заявил первый замглавы Минпросвещения РФ Александр Бугаев.

Иван Шилов ИА REGNUM МЭШ-педагоги

«Кстати, говоря о кинопедагогике, на мой взгляд, и мы сейчас вместе с Институтом развития интернета над этим работаем, в составной части уроков значительная часть должна отводиться видеоматериалам, а в большей степени ещё и во внеурочной деятельности», — сказал Бугаев.

Напомним, на сегодняшний день видеоматериалы присутствуют в некоторых сценариях школьных уроков в рамках использования системы МЭШ.