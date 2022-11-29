Новак: Россия рассчитывает на участие партнёров из КНР в проекте Усть-Луга
Новак заявил, что Россия рассчитывает на участие в проекте Усть-Луга партнёров из Китая
Москва,
29 ноября 2022, 11:49 — REGNUM На участие партнёров из Китая в проекте создания комплекса по переработке этансодержащего газа и производства сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге рассчитывает Россия. Об этом 29 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
Александр Новак
Government.ru
«Рассчитываем на участие китайских партнёров в проекте Усть-Луга — мощностью 13 млн тонн СПГ в год», — сказал он.
Также Новак отметил, что дальнейшем ожидаются поставки газа в Китай с нового предприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что огромные риски несёт в себе инициатива стран Запада о введении ограничения цен на нефть из России, которая также может стать причиной дефицита энергоресурсов.
История вопроса
Хотя Россия и Китай до сих пор не имеют соглашения о стратегическом партнёрстве, их сотрудничество во всех областях, от военной до культурной, испытало в последние годы резкий подъём. В 2018 году товарооборот между двумя странами достиг рекордного объёма – 107 млрд долларов.
В то же время, у ряда экспертов вызывает опасение возможный захват Китаем российских природных ресурсов: скупка лесов из Сибири, Урала и Дальнего Востока; застройка и загрязнение озера Байкал. Хотя на государственном уровне китайцы поддерживают с Россией хорошие отношения, их коммерческие банки по факту поддерживают антироссийские санкции.
Однако в целом правительства обеих стран пока что нацелены на ускоренное сближение.