Москва, 29 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. На участие партнёров из Китая в проекте создания комплекса по переработке этансодержащего газа и производства сжиженного природного газа (СПГ) в Усть-Луге рассчитывает Россия. Об этом 29 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Government.ru Александр Новак

«Рассчитываем на участие китайских партнёров в проекте Усть-Луга — мощностью 13 млн тонн СПГ в год», — сказал он.

Также Новак отметил, что дальнейшем ожидаются поставки газа в Китай с нового предприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что огромные риски несёт в себе инициатива стран Запада о введении ограничения цен на нефть из России, которая также может стать причиной дефицита энергоресурсов.