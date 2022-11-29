Вашингтон, 29 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Российские военные своими наступательными действиями могут вынудить киевский режим попросить о прекращении огня или даже перемирии. Такое мнение в эфире телеканала CNN высказал бывший командующий вооружёнными силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк.

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По его словам, если это произойдёт, это станет «промежуточной победой» России в специальной военной операции. Кларк считает, что окрестности Артёмовска «станут огненной ловушкой для ВСУ».

«Если ВС России смогут оттеснить позиции армии [киевского режима] до момента, пока части из Херсона не прибудут на этот участок, чтобы заставить [киевских боевиков] запросить передышку и прекращение огня, — Путин выиграет», — заявил бывший генерал.

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При этом он отметил, что российская армия «имеет всё необходимое», чтобы ещё долго обстреливать энергетическую инфраструктуру и военные объекты на территории Украины, нанося ВСУ ощутимый урон.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что российские войска успешно наступают непосредственно в окрестностях города Артёмовска в ДНР. При этом он подчеркнул, что ситуация оперативного окружения населённого пункта достаточно близка.