Донецк, 29 ноября, 2022, 11:49 — ИА Регнум. Населённые пункты Перше Травня и Андреевка в ДНР освобождены от ВСУ, сообщает 29 ноября штаб территориальной обороны региона.

Александр Погожев ИА REGNUM Дорога на Артемовск (Бахмут), Донбасс, Россия

Отмечается, что два населённых пункта освобождены сегодня «при огневой поддержке ВС РФ».

Под картой, опубликованной штабом, отмечается, что наступление в рамках СВО продолжается по нескольким направлениям. В частности, указано направление наступления на Артёмовск.