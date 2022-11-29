Новак заявил, что введение странами Запада потолка цен на нефть из России несёт риски

Москва, , 11:46 — REGNUM Огромные риски несёт в себе инициатива стран Запада о введении ограничения цен на нефть из России, которая также может стать причиной дефицита энергоресурсов. Об этом 29 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума.

Александр Новак Kremlin.ru

«Последние ограничения, введенные решения о принятии ценовых потолков — все эти действия влекут за собой огромные риски функционирования отрасли, провоцирование дефицита энергоносителей и инвестиций в отрасль, и не только в нефтяной. Это коснется любого биржевого товара, по которому в дальнейшем западным странам захочется вводить свои правила», — сказал он.

Также Новак отметил, что новые антироссийские санкции стран Запада в отношении поставок энергетических ресурсов являются необдуманными, уточнив, что в том числе был введён запрет на поставки оборудования и технологий, и добавив, что также осуществляется вмешательство и навязывание собственных правил в вопросах перевозки энергоресурсов, страхования, денежных расчётов и финансирования.

При этом вице-премьер РФ подчеркнул, что российская сторона не будет поставлять нефть в страны, которые введут потолок цен на нефть из России, даже если это будет более выгодным.

«Это неприемлемо в принципе с точки зрения заключения контрактов. Мы будем работать по рынку», — пояснил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя правительства РФ Александр Новак заявил, что на данный момент Россия занимает второе место среди главных поставщиков нефти в Китай.