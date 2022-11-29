Ош, Киргизия, , 11:44 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов города Оша задержали таксиста с 48 фальшивыми стодолларовыми банкнотами. Об этом сообщает Министерство внутренних дел Киргизии.

Доллары Дарья Антонова © ИА REGNUM

На допросе уроженец южной столицы республики заявил, что якобы не знал о поддельных деньгах и перевозил их в качестве курьера по просьбе своего знакомого.

Впоследствии следствию удалось установить, что изготовлением фальшивой валюты занимается киргизстанец, отбывающий в одной из местных тюрем наказание за разбой.

Как осужденному удалось развернуть минитипографию в тюрьме и при чем здесь руководство исправительного заведения МВД не сообщило.

ИА REGNUM ранее сообщало о том, что госкомитет нацбезопасности Киргизии выявил группу фальшивомонетчиков, спонсирующих боевиков одной из международных террористических организаций.

Сотрудникам киргизстанских спецслужб удалось взять с поличным одного из её участников — гражданина Азербайджана. У него обнаружили и изъяли поддельные стодолларовые купюры на сумму $21,2 тысячи.