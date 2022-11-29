Митрополит Клинский Леонид прокомментировали слова папы Римского о бурятах и чеченцах

Москва, , 11:41 — REGNUM Патриарший экзарх Африки Русской православной церкви (РПЦ) митрополит Клинский Леонид прокомментировали слова Папы Римского о «жестокости» бурят и чеченцев. Об этом метрополит написал в своём телеграм-канале.

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По словам метрополита, Запад, включая Римско-католическую церковь, давно перестал быть «барометром нравственности и порядочности».

«Всё так и есть. Запад, включая Римско-католическую Церковь, давно перестал быть барометром нравственности и порядочности (и был ли когда вообще!). Председатель ОВЦС митрополит Антоний абсолютно верно подчеркнул, что нам во многом легче найти точки соприкосновения с мусульманским миром, чем с западно-христианским. Балласт критических ошибок понтифик копит с необычайной скоростью. Ждём объяснения папского двора, что и как «мы не так поняли», — написал митрополит Клинский Леонид в Telegram.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что слова папы Римского Франциска о том, что чеченцы и буряты — самые жестокие представители РФ, от которых якобы страдают боевики ВСУ, — крайнее извращение истины.

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