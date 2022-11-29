Роспотребнадзор заявил о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ на 18,5%

Москва, , 11:56 — REGNUM Сразу в 43 регионах России показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю превысили среднероссийский показатель. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Грипп Med-instrukcia.ru

«Было отмечено, что показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 18,5% по сравнению с предыдущей неделей. В 43 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель», — говорится в сообщении пресс-службы.

В ведомстве также отметили, что в структуре респираторных вирусов негриппозной этиологии наиболее высокой остается доля риновирусов (18,1%), РС-вирусов (14,0%), метапневмовирусов (12,1%), аденовирусов (9,7%). При этом отмечается, что в вирусах гриппа преобладает штамм А (H1N1)-2009, так называемый «свиной грипп», выявленный уже в 55 субъектах РФ.