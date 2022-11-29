Москва, 29 ноября, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Сразу в 43 регионах России показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ за неделю превысили среднероссийский показатель. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Med-instrukcia.ru Грипп

«В 43 субъектах показатели заболеваемости превысили среднероссийский показатель», — говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом увеличился на 18,5% по сравнению с неделей ранее.

В ведомстве также отметили, что в области вирусов респиратороного характера негриппозного происхождения фиксируется в наибольшей степени процент риновирусов (18,1%), РС-вирусов (14,0%), метапневмовирусов (12,1%) и аденовирусов (9,7%). При этом отмечается, что в сфере гриппозных инфекций основное преимущество имеет штамм А (H1N1)-2009, который часто в обиходе называют «свиным гриппом». Такая инфекция зафиксирована уже в 55 российских регионах.