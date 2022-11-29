Москва, 29 ноября, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Литовская неправительственная организация «Риддл» (организация, признанная в РФ нежелательной) признана в России нежелательной, сообщили 29 ноября в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.

(сс) Andreykor Здание Генеральной прокуратуры России

К такому решению российское надзорное ведомство пришло «по результатам изучения поступивших материалов». «Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ», — сообщили в пресс-службе.

Ведомство добавило, что уведомило Минюст РФ о своём решении, чтобы литовская структура была добавлена в список иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых в России признана нежелательной.