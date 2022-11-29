Москва, , 11:40 — REGNUM Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин назвал энергетику краеугольным камнем двустороннего сотрудничества России и Китая. Об этом говорится в приветственном сообщении китайского лидера для IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Энергетическое взаимодействие Китая и России является краеугольным камнем практического сотрудничества двух стран, а также служит действенной силой в защите глобальной энергетической безопасности», — приводит слова Си Цзиньпина первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн.

Также председатель КНР отметился устойчивость сотрудничества РФ и КНР, несмотря на нестабильную ситуацию в мире.

Ранее Владимир Путин в своем приветственном сообщении для IV Российское-Китайского энергетического бизнес-форума призвал обратить внимание на поступательное развитие отношений двух стран.

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