Москва, 29 ноября, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин назвал энергетику краеугольным камнем двустороннего сотрудничества России и Китая. Об этом говорится в приветственном сообщении китайского лидера для IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума.

Иван Шилов ИА REGNUM Си Цзиньпин

«Энергетическое взаимодействие Китая и России является краеугольным камнем практического сотрудничества двух стран, а также служит действенной силой в защите глобальной энергетической безопасности», — приводит слова Си Цзиньпина первый вице-премьер Госсовета КНР Хань Чжэн.

Также председатель КНР отметил устойчивость сотрудничества РФ и КНР, несмотря на нестабильную ситуацию в мире.

Ранее Владимир Путин в своем приветственном сообщении для IV Российско-Китайского энергетического бизнес-форума призвал обратить внимание на поступательное развитие отношений двух стран.