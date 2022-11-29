Рим, , 11:33 — REGNUM В Ираке «непрерывно растёт влияние Москвы и Тегерана», заявил итальянский генерал Джованни Ианнуччи в интервью Repubblica.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, Москву и Тегеран сблизила проблема Киева. Для НАТО это может быть опасным. Военный призвал альянс усилить своё влияние на Ирак, поскольку там у западного блока находится «довольно ограниченный военный контингент».

Рассуждая о планах работы НАТО, Ианнуччи сказал, что нужно сотрудничать «с местными властями». Кроме того, нужно показать местным властям, например, в Ираке, что Запад вовсе не стремится вмешиваться во внутренние дела страны.

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