Рим, 29 ноября, 2022, 11:33 — ИА Регнум. В Ираке «непрерывно растёт влияние Москвы и Тегерана», заявил итальянский генерал Джованни Ианнуччи в интервью Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

По его мнению, Москву и Тегеран сблизила проблема Киева. Для НАТО это может быть опасным. Военный призвал альянс усилить своё влияние на Ирак, поскольку там у западного блока находится «довольно ограниченный военный контингент».

Рассуждая о планах работы НАТО, Ианнуччи сказал, что нужно сотрудничать «с местными властями». Кроме того, нужно показать местным властям, например, в Ираке, что Запад вовсе не стремится вмешиваться во внутренние дела страны.