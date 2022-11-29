Лукашенко простился со скончавшимся 26 ноября главой МИД Белоруссии Макеем

Минск, , 11:27 — REGNUM С умершим 26 ноября белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем простился президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемоний прощания, проходящей в Центральном доме офицеров в Минске. Об этом 29 ноября сообщает близкий к окружению белорусского лидер телеграм-канал «Пул Первого».

Александр Лукашенко President.gov.by

«Президент идёт на прощание с В. Макеем, от администрации президента идёт пешком», — говорится в сообщении.

Также телеграм-канал выложил фотографии, на которых запечатлено, как Лукашенко идёт к месту прощания с Макеем и затем прощается с покойным главой МИД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября стало известно, что ушедшего из жизни главу МИД Белоруссии Владимира Макея похоронят в Минске на Восточном кладбище.