Минск, 29 ноября, 2022, 11:27 — ИА Регнум. С умершим 26 ноября белорусским министром иностранных дел Владимиром Макеем простился президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе церемонии прощания, проходящей в Центральном доме офицеров в Минске. Об этом 29 ноября сообщает близкий к окружению белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого».

President.gov.by Александр Лукашенко

«Президент идёт на прощание с В. Макеем, от администрации президента идёт пешком», — говорится в сообщении.

Также телеграм-канал выложил фотографии, на которых запечатлено, как Лукашенко идёт к месту прощания с Макеем и затем прощается с покойным главой МИД республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 ноября стало известно, что ушедшего из жизни главу МИД Белоруссии Владимира Макея похоронят в Минске на Восточном кладбище.