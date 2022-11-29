Глава Счётной палаты Алексей Кудрин заявил о своей отставке и уходе в развитие больших проектов

29 ноября 2022 | Время чтения 3 мин

Поясняя причины своего поступка, главный российский счетовод заявил, что «хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей»

ИА REGNUM, , 12:42 — REGNUM Алексей Кудрин 29 ноября известил о том, что проработав в госсекторе около 25 лет, он покидает пост председателя Счётной палаты. Ряд федеральных СМИ отметили необычный для чиновника такого ранга способ известить о своей отставке — через телеграм — до Кудрина так ещё никто не поступал.

Алексей Кудрин Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, соответствующее заявление в установленном порядке уже подано президенту Российской Федерации Владимиру Путину. Поясняя причины своего поступка, главный российский счетовод заявил, что «хотел бы сосредоточиться на больших проектах, которые связаны с развитием в широком смысле частных инициатив, но при этом имеют значительный эффект для людей».

Ранее сообщалось, что Кудрин перейдёт на работу в компанию «Яндекс». Предположительно, он войдет в команду менеджмента новой группы компаний. Как следует из пресс-релиза «Яндекса», речь идет о выделении основной части бизнеса (включая ряд зарубежных направлений) в отдельную группу компаний, которая сохранит за собой бренд. Нидерландская Yandex N. V. планирует со временем выйти из числа акционеров этой группы компаний и сменить своё название. Также заявлено, что изменения помогут обеспечить устойчивое развитие бизнесов компании на всех рынках.

Офис «Яндекса» в Москве (сс) WikiFido

«Кудрин очень достойно поступил — сначала дал своим ключевым сотрудникам спокойно перейти на позиции в других структурах и только после этого подал в отставку с поста председателя Счетной палаты», — заметили в телеграм-канале «ПолитБюро».

Одним из последних публичных заявлений Кудрина стал прогноз о падении ВВП России.

«Тот беспрецедентный санкционный режим, который был введен в отношении России, конечно, сказывается на нашей экономике, и первоначально прогнозировалось, что ВВП упадет более чем на 7%. Тем не менее сейчас, я думаю, падение составит лишь около 2,9–3,3%», — заявлял глава Счётной палаты.

Совет Федерации представление об отставке Кудрина с поста главы Счётной палаты рассмотрит 30 ноября. На пост главы Счетной палаты рассматривается кандидатура первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова («Единая Россия»).

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Как сообщало ИА REGNUM, слухи о переходе Кудрина с поста главы Счётной палаты в «Яндекс» появились ещё летом 2022 года. Но и середине сентября 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они «ни на чём не основаны».

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

В июне 2022 года, выступая в Госдуме, Кудрин вновь говорил о необходимости доказательного подхода при принятии решений в системе государственного управления. На сайте палаты под ним подразумеваются две составляющие. С одной стороны, доказательная политика направлена на накопление знаний на основе применения научно-исследовательских методов о том, какие проекты и программы результативны и при каких обстоятельствах. С другой (прикладной) стороны, доказательная политика — это перераспределение ресурсов в пользу наиболее результативных и эффективных решений.

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В начале июля Алексей Кудрин по собственному желанию покинул Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ), где он занимался преподавательской деятельностью, которая разрешена госслужащим. Счётную палату он возглавлял около пяти лет.

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