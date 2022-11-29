* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

Доха, 29 ноября, 2022, 11:22 — ИА Регнум. Экс-нападающий сборной Украины по футболу Роман Зозуля сообщил, что у испанских болельщиков на чемпионате мира 2022 года в Катаре отобрали флаг батальона «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Станіслав Ведмідь Роман Зозуля

По словам Зозули, инцидент произошел 27 ноября во время матча второго тура групповой стадии мундиаля между сборными Испании и Германии (1:1).

«Через несколько минут появились представители ФИФА и изъяли флаг, сославшись на то, что он нарушает какие-то стандарты в их головах и якобы запрещен», — написал футболист в своих социальных сетях.

Также Зозуля назвал сотрудников Международной федерации футбольных ассоциаций «жертвами российской пропаганды».

Ранее ИА REGNUM сообщало о требовании Ирана наказания для сборной США по футболу за опубликованную в социальных сетях запись с измененным изображением флага исламской республики.