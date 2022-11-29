Протесты в Иране привели к гибели 300 человек
В результате массовых протестов в Иране погибли 300 человек — генерал КСИР Хаджизаде
Тегеран,
29 ноября 2022, 11:19 — REGNUM Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что в результате массовых беспорядков в Иране погибли 300 человек, сообщает агентство Mehr.
Протесты
Иван Шилов © ИА REGNUM
«В недавних беспорядках погибли более 300 человек из-за того, что мы не смогли отличить врагов от тех, кто стоял на нашей стороне», — заявил Амир Али Хаджизаде.
В Иране уже полтора месяца не утихают протесты. Комментируя события, официальный представитель иранского МИД Насер Канаани рассказал, что в беспорядках участвовало »значительное число граждан западных стран».
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История вопроса
Массовые антиправительственные демонстрации в Иране начались в конце 2017 года и продолжались несколько дней, в ряде случаев протесты переросли в беспорядки и привели к насилию. Большое количество участников арестовано, счёт в первые дни шёл на десятки, в первые дни 2018 года речь уже идёт о тысячах. Сообщается о десятках погибших. Власти Ирана винят в организации протестов США и Великобританию, США же, со своей стороны, выступили с заявлениями о поддержке протестующих и призывами к "смене режима". Развитие событий, заявления политиков, комментарии аналитиков - в новостях сюжета.