Тегеран, 29 ноября, 2022, 11:19 — ИА Регнум. Командующий Воздушно-космическими силами Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что в результате массовых беспорядков в Иране погибли 300 человек, сообщает агентство Mehr.

Иван Шилов ИА REGNUM Протесты

«В недавних беспорядках погибли более 300 человек из-за того, что мы не смогли отличить врагов от тех, кто стоял на нашей стороне», — заявил Амир Али Хаджизаде.

В Иране уже полтора месяца не утихают протесты. Комментируя события, официальный представитель иранского МИД Насер Канаани рассказал, что в беспорядках участвовало »значительное число граждан западных стран».

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