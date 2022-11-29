Москва, 29 ноября 2022, 11:20 — REGNUM Разрушенная железнодорожная инфраструктура — это большая проблема для ВСУ в отношении подвоза военной техники и возможности перегруппировки, поэтому так важны ракетные удары ВС РФ в рамках СВО, заявил 29 ноября военный эксперт Василий Дандыкин.

Серия ракетных ударов по объектам на территории, подконтрольной ВСУ
Серия ракетных ударов по объектам на территории, подконтрольной ВСУ
(с) ИА REGNUM

«Сбой в движении поездов затрудняет подвоз личного состава, военной техники, боеприпасов и другого снаряжения, — заявил Дандыкин в интервью «Известиям «. — Такие удары не дают украинским силам перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и европейские страны, подвозить боеприпасы к линии боевого соприкосновения».

Он добавил, что ВСУ также испытывают серьёзные затруднения из-за нарушения энергоснабжения на подконтрольной киевскому режиму территории. Кроме того, проблемы у боевиков ВСУ вызваны использованием боеприпасов как советского, так и натовского стандартов.

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