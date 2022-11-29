Москва, , 11:20 — REGNUM Разрушенная железнодорожная инфраструктура — это большая проблема для ВСУ в отношении подвоза военной техники и возможности перегруппировки, поэтому так важны ракетные удары ВС РФ в рамках СВО, заявил 29 ноября военный эксперт Василий Дандыкин.

Серия ракетных ударов по объектам на территории, подконтрольной ВСУ (с) ИА REGNUM

«Сбой в движении поездов затрудняет подвоз личного состава, военной техники, боеприпасов и другого снаряжения, — заявил Дандыкин в интервью «Известиям «. — Такие удары не дают украинским силам перегруппировываться, вывозить технику для ремонта в тыл и европейские страны, подвозить боеприпасы к линии боевого соприкосновения».

Он добавил, что ВСУ также испытывают серьёзные затруднения из-за нарушения энергоснабжения на подконтрольной киевскому режиму территории. Кроме того, проблемы у боевиков ВСУ вызваны использованием боеприпасов как советского, так и натовского стандартов.

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