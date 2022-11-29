Москва, 29 ноября, 2022, 11:30 — ИА Регнум. С начала 2022 года в Москве капитально отремонтированы 1 179 крыш многоквартирных жилых домов общей площадью 1,7 млн квадратных метров. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сегодня, 29 ноября, заявил заместитель мэра в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

Владимир Югасов Regnum Жилой квартал. Москва

«Мероприятия проводились в рамках региональной программы капитального ремонта. В перечень работ входили полная замена кровельного покрытия, ремонт стыков плит, мест примыкания кровли к фронтонам и карнизам, обновление ограждения», — отметил глава Комплекса городского хозяйства.

Он также подчеркнул, что под особым контролем специалисты проводили ремонт крыш жилых домов, являющихся объектами культурного наследия.

Бирюков уточнил, что капремонт плоских крыш возможен только при плюсовой температуре. Работы на скатных металлических крышах допустимы круглогодично.