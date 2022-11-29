Глава МИД Канады: НАТО поддержит Украину для укрепления ее позиций на возможных переговорах

Оттава, , 11:17 — REGNUM Страны Североатлантического альянса продолжат поддерживать Украину финансами и военными ресурсами, а также усиливать поддержку для укрепления ее позиций на возможных переговорах. Об этом 29 ноября сообщил глава канадского МИД Мелани Жоли в интервью The Guardian.

НАТО

«Россия сейчас вообще не находится за столом переговоров. Поэтому наша цель — просто укрепить позиции Украины на поле боя путем предоставления военной помощи, обмена разведданными и выделения финансовой поддержки. Потому что, когда мы это делаем, мы фактически укрепляем их позицию за столом переговоров. В конце концов будет найдено дипломатическое решение. Так было во всех конфликтах», — сказала Жоли.

Также глава Министерства иностранных дел Канады в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств НАТО в Бухаресте заявила о неизменной поддержке Украине со стороны Североатлантического альянса.

«Мы должны быть уверены, что украинца смогут пережить эту трудную зиму», — добавила министр, отмечая надвигающийся энергетический кризис.

Ранее сообщалось, что экономический кризис в европейских странах приведет к сокращению поддержки Киева со стороны стран-членов НАТО.

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