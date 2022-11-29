Новак: Россия находится на втором месте по поставкам нефти в Китай
Новак заявил, что Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в Китай
Москва,
29 ноября 2022, 11:16 — REGNUM На данный момент Россия занимает второе место среди главных поставщиков нефти в Китай. Об этом 29 ноября заявил заместитель председателя правительства РФ Александр Новак в ходе IV Российско-китайского энергетического бизнес-форума.
Александр Новак
Minenergo.gov.ru
«Россия находится на втором месте среди ведущих поставщиков нефти в КНР, ключевые направления — это нефтепровод, как я уже сказал, Сковородино — Мохэ, порт Козьмино», — сказал он.
При этом вице-премьер РФ добавил, что в данный момент растёт объём морских поставок нефти из российских портов в Китай.
Как передавало ИА REGNUM, ранее агентство Reuters сообщило, что об уровне потолка цен на нефть из России не смогли договориться страны Европейского союза (ЕС).
История вопроса
Хотя Россия и Китай до сих пор не имеют соглашения о стратегическом партнёрстве, их сотрудничество во всех областях, от военной до культурной, испытало в последние годы резкий подъём. В 2018 году товарооборот между двумя странами достиг рекордного объёма – 107 млрд долларов.
В то же время, у ряда экспертов вызывает опасение возможный захват Китаем российских природных ресурсов: скупка лесов из Сибири, Урала и Дальнего Востока; застройка и загрязнение озера Байкал. Хотя на государственном уровне китайцы поддерживают с Россией хорошие отношения, их коммерческие банки по факту поддерживают антироссийские санкции.
Однако в целом правительства обеих стран пока что нацелены на ускоренное сближение.