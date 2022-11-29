Москва, 29 ноября, 2022, 11:14 — ИА Регнум. За десять месяц текущего года экспорт угля из России в Китай составил 53 миллиона тонн. Об этом 29 ноября в ходе выступления на IV Российско-китайском энергетическом бизнес-форуме сообщил глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский уголь

Он отметил, что это примерно 23% от общего импорта в КНР.

«Поставки высококачественного российского угля в Китай за десять месяцев 2022 года составили 53 миллиона тонн. Второе место после Индонезии, которая поставляет 134 миллиона тонн», ― уточнил глава «Роснефти».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что торговый оборот России и Китая в энергетике вырос в 2022 году на 64% в денежном выражении. В физическом выражении рост составил примерно на 10% как поставок нефти, газа, так и угля, электроэнергии.

Он подчеркнул, что и Москва, и Пекин нацелены на дальнейшее развитие отношений. В частности, стороны стремятся увеличить торговлю энергоресурсами в национальных валютах.

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