Экономист Колганов объяснил, останется ли Украина без военной поддержки стран НАТО

Москва, , 11:20 — REGNUM Не исключено, что уровень военной поддержки киевского режима со стороны стран — членов НАТО снизится и таким образом соответствующий прогноз китайского издания Global Times сбудется. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 ноября заявил ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов.

Экономический кризис в ЕС Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Я не исключаю, что уровень военной поддержки киевского режима снизится, — согласился Колганов. — Но это не связано непосредственным образом с положением стран Евросоюза или США. Насколько можно судить, экономическое положение и ЕС и США далеко не блестящее. Им угрожает рецессия. Но это не может служить непосредственной причиной сокращения поставок вооружения, потому что очень часто военные расходы используются как средство увеличить экономическую активность. И этом механизм применяется как раз в условиях экономического спада».

Как подчеркнул Колганов, проблема заключается в том, что в данный момент страны ЕС и США значительно опустошили свои запасы военной техники и боеприпасов, поставляя их Украине.

«А для того, чтобы их восполнить, им надо расширять военное производство. Они этим, безусловно, занимаются, но это не мгновенный процесс — он требует времени. И пока они не раскрутят машину военного производства на высокий уровень, это действительно может вызвать сокращение поставок», — сказал экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее о реалистичности прогнозов Global Times высказался директор центра конъюнктурных исследований ВШЭ Георгий Остапкович.

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